Campi Flegrei, tremano i banchi a Procida: evacuate le scuole dopo un nuova scossa di magnitudo 3.6

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei, con una nuova scossa di magnitudo 3.6, rivista rispetto alla prima rilevazione di 3.4. Dopo una notte di relativa tranquillità, alle 8.28 l’Ingv ha rilevato il nuovo terremoto che ha riportato alta la tensione tra i residenti, da due giorni alle prese con un importante sciame sismico. La scossa delle 8.28 si è verificata a una profondità di 2 chilometri, seguita da un’altra di magnitudo 3.5 alle 9,46 in mare nel Tirreno meridionale.

A Procida sono state evacuate le scuole, dopo la scossa delle 8.28 che aveva proprio i Campi flegrei come epicentro ed è stata avvertita anche sull’isola. In quel momento gli alunni erano già seduti ai banchi e le lezioni erano iniziate da poco. I dirigenti scolastici hanno attivato le procedure di sicurezza, radunando gli alluni negli spazi aperti. Il sindaco di Procida Ambrosiano ha poi annunciato l’ordinanza per sgomberare gli istituti scolastici e ordinare il ritorno a casa di alunni e personale. Nel corso della mattinata le scuole saranno sottoposte a controlli con i tecnici della Protezione civile e del Comune.

