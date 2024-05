Festival di Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 che non è un annuncio: «Cambierò qualcosa nel regolamento di Sanremo? Forse sì»

Carlo Conti ha annunciato di non aver alcun annuncio. Questa la prima comparsata del futuro conduttore del Festival di Sanremo 2025 al Tg1. Conti avrà un contratto con la kermesse canora di due anni, quindi due edizioni. In tanti aspettavano, collegati alle 20 per l’edizione serale, qualche novità sulla prossima edizione. E invece nulla di fatto, Conti ha detto che modificherà qualcosa nel Festival ma di preciso non si sa esattamente cosa. La gente su X non l’ha presa benissimo.

Un annuncio non annuncio

Va bene Carlocó

Grazie

Cia#sanremo2025 — Nebulosso (@rienneva_plus) May 22, 2024

Ci hanno promesso un annuncio che non c’è stato, iniziamo male Carlo #Sanremo2025 pic.twitter.com/YiQs8zs2RG — alex (@iris_simpkins46) May 22, 2024

Cosa ha detto Carlo Conti al Tg1

«Cambierò qualcosa nel regolamento di Sanremo? Forse sì, qualcosa, vedremo, ci sto pensando, qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo, una grande festa della musica», ha dichiarato il conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del festival, intervistato dal Tg1 delle 20. Dopo 10 anni dal suo primo festival del 2015, come è cambiato Conti, chiede Giorgia Cardinaletti. «Sono invecchiato decisamente – ha risposto – oggi al Tg1 delle 13 hanno mostrato le mie immagini di allora e mia moglie mi ha detto: come eri giovane! È stata una bella carica di energia. L’unica cosa che rimane ancora è il colore della pelle – contnua Conti sul filo dell’ironia – e la voglia di fare musica, di fare festa, di tenere altro il nome di Sanremo come ho fatto in quei tre anni, come ha fatto poi alla grande Baglioni e alla grandissima Amadeus». Quanto al primo annuncio, «staremo a vedere, ora ci mettiamo al lavoro con tranquillità e serenità, per regalare leggerezza al pubblico», ha detto, collegato da casa con alle spalle i vecchi piatti da deejay. «È proprio qui – annuncia – che avrò l’opportunità di ascoltare le canzoni che arriveranno».

