Carlo Conti, l’eterna tintarella, i rivali e chi ricorda le sue perle. I migliori meme sul prossimo conduttore di Sanremo

L’annuncio del nome di Carlo Conti come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo non poteva che accentrare l’attenzione del largo pubblico dei social. Quella alla quale stiamo assistendo è una vera e propria guerra tra chi esulta all’idea di avere il conduttore toscano nuovamente al timone del più importante e popolare evento della stagione musicale italiana e chi avrebbe preferito un volto nuovo, magari più giovane. Una battaglia che mette in luce quello che in realtà è il lato migliore dei social: l’umorismo, espresso in questo senso con una serie di meme, gif e post particolarmente gustosi. Fantasanremo, una delle pagine legate all’evento più note del web dato il successone negli ultimi anni della loro versione del Fantacalcio, annuncia così la notizia.

🚨BREAKING NEWS🚨



Ufficiale: dopo i 5 anni di Amadeus sarà Carlo Conti il direttore artistico e il conduttore dei Festivàl di Sanremo 2025 e 2026.



Si riparte! Ama grazie di tutto, un grosso in bocca al lupo a Carlo Conti! 🔥#sanremo2025 #fantasanremo2025 #carloconti pic.twitter.com/z6Ygb9MTOz

— FantaSanremo (@FantaSanremo) May 22, 2024

Anche Feudalesimo&Libertà, account cult su X, accoglie la notizia a modo proprio e l’attenzione, come tanti, viene posta, come da tradizione, sulla carnagione abbronzata di Carlo Conti, così come fa benissimo la pagina UAOEE.

Mesta nova: lo berbero cavalier Carolus Contus, colui che habet abiurato lo suo lignaggio per divenir maomettano pittandosi financo lo derma, est tornato a minacciar la serenitade delle italiche genti.#carloconti #sanremo #conti #Sanremo2025 #22maggio pic.twitter.com/VoJtjBzphg — Feudalesimo&Libertà (@LoImperatore) May 22, 2024

i lavori che gli italiani non vogliono più fare…#CarloConti pic.twitter.com/Q1HjKmF06W — UAOEE (@UAOEHEH) May 22, 2024

Tra quelli contro la scelta della RAI di richiamare Carlo Conti all’Ariston soprattutto quelli che speravano in un volto più fresco e in questo senso torna sempre molto utile il meme tratto dalla serie Netflix Narcos, che vede un Pablo Escobar solo e afflitto dalla noia. Ma anche Ornella Vanoni annoiata ospite da Fazio, che sta per diventare un altro personaggio classico della letteratura meme online. Utile quando la prospettiva di un Conti bis a Sanremo non ti esalta.

io che scopro che carlo conti condurrà sanremo dopo come ha condotto i david #carloconti #Sanremo2025 pic.twitter.com/M0JIz0NwxD — indirezioneostinataecontraria (@nuuuvb) May 22, 2024

Ospiti "a sorpresa": Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Marco Masini. Sempre la stessa gente, sempre le stesse cose. #sanremo2025 #conti #carloconti pic.twitter.com/R9Cdip98Js — Commentatrice TV (@Barbie_italia2) May 22, 2024

Con tutto il rispetto per #CarloConti ma un conduttore o una conduttrice nuova no vero si va sempre a ripescare solita gente #Sanremo2025 pic.twitter.com/yTXUttBiZ2 — Scarlet (@rossiscarlet) May 22, 2024

Tanti quelli che difendono Carlo Conti e la sua indiscutibile professionalità, soprattutto pensando ad artisti del cuore che lui lanciò nel triennio che lo vide già protagonista a Sanremo, quello 2015, 2016 e 2017. Partite in questo senso anche le richieste ad Amadeus, sempre a colpi di video, post e meme.

Per qualcuno #Cattelan è un miglior conduttore rispetto a #CarloConti Esattamente , in quale universo avviene ciò? #Sanremo2025 pic.twitter.com/9h6e98bWPP — Giuseppe Fallacara (@_gilaff) May 22, 2024

Carissimo Carlo Conti,

vedi di fare qualcosa per tutti noi; per favore te lo chiedo!

Non mi deludere eh 😉#sanremo25 #carloconti pic.twitter.com/hNUnYWNBfO — IAMichè (@its_palm_1n0) May 22, 2024

E poi c’è chi sa già come andranno questi due Festival di Sanremo.

