Salvini contestato da Greenpeace al Festival di Trento. Botta e risposta con gli attivisti: «Non avete capito niente della vita» – I video

Alcuni attivisti di Greenpeace hanno fischiato, esposto cartelli e boicottato l’intervento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento. «Il clima cambia, la politica no», si legge negli striscioni esposti in platea. «Un applauso ai creativi: rendete frizzante la mattinata», dice il ministro dal palco. Poi l’attacco: «Quelli che vogliono le macchine elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare meno a Trento. Non avete capito niente della vita». E per rispondere agli attivisti che hanno ricordato i danni di alluvioni e siccità, il ministro ha replicato: «Siccità? Sta piovendo come non piove da un secolo. Hai sbagliato indirizzo. Vai in Veneto a parlare di siccità, fenomeno». Al termine della protesta, la sicurezza ha tolto i cartelli al teatro stabile e l’intervista al vicepremier del governo Meloni ha avuto inizio.

