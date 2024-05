Sinner beccato a Parigi con Anna Kalinskaya, le voci sulla nuova relazione dell’azzurro: l’indizio della foto del telefono

Jannik Sinner e la tennista Anna Kalinskaya hanno cenato insieme a Parigi, alla vigilia del Roland Garros che il campione azzurro inizierà con la sfida contro l’americano Christopher Eubanks. Le voci sulla frequentazione tra Sinner e Kalinskaya, numero 25 del ranking mondiale, si fanno sempre più insistenti. Ultimo indizio che tra i due stia nascendo una relazione lo ha rilanciato Dagospia, con tanto di foto dei due «attagliati alla langosteria dello Cheval Blanc», lussuoso ristorante parigino. Come mostrano le foto diffuse dal sito di Roberto D’Agostino, i due non hanno preso un tavolo, ma sono rimasti al bancone impegnati in una fitta conversazione nella speranza che non li vedesse nessuno. Impresa complicata con la popolarità di Sinner in grande ascesa e la presenza di diversi tifosi nella capitale francese. I due avrebbero passato la serata con Kalinskaya che ha scelto di bere qualche bicchiere di vino. Sinner invece, concentratissimo prima del torneo, si sarebbe concesso solo acqua.

L’indizio sul telefono di Sinner

Già nei giorni scorsi Sinner e Kalinskaya erano stati avvistati insieme in un circolo di Torino, dove il 22enne azzurro aveva passato una settimana per curare l’infortunio all’anca. Intanto crescevano le voci di una rottura con la fidanzata Maria Braccini, molto attiva sui social a differenza del più discreto tennista. Poi era spuntato un altro indizio, stavolta a Montecarlo, dove Sinner era tornato per allenarsi in vista del torneo parigino. Sinner aveva fatto una foto con un fan. C’è però chi ha ingrandito quello scatto e ha notato un elemento interessante sul telefono che il tennista teneva in mano. Sullo schermo si leggeva il nome «Anna» che proprio in quel momento lo stava chiamando.

