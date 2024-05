Trovato morto il marito dell’eurodeputata Francesca Donato, aveva una fascetta al collo e sangue sul petto: smentiti i colpi di pistola

È stato trovato morto a Palermo Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata della Democrazia cristiana Francesca Donato. L’uomo, un architetto titolare di un negozio di arredamenti, è stato ritrovato all’interno della sua auto con una fascetta di plastica intorno al collo. Le prime indiscrezioni parlavano di ferite sul corpo provocate da colpi di pistola. Circostanza però che sarebbe stata smentita dagli inquirenti. Sul corpo di Onorato è stata trovata una chiazza di sangue all’altezza del petto, sul lato destro del torace. Questa sarebbe colata dalla bocca, secondo gli investigatori che spiegano così per quale motivo in un primo momento si era sospettato che l’uomo fosse stato ucciso da colpi di pistola.

Il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita in una strada parallela a via Ugo La Malfa, direzione Mazara del Vallo, dove avrebbe dovuto incontrare una persona. Ad alcuni amici che l’hanno chiamata, l’eurodeputata ha confermato: «Hanno ucciso mio marito Angelo». Secondo il Giornale di Sicilia, Donato da questa mattina alle 11 cercava con insistenza suo marito dal quale non aveva più risposte a messaggi e chiamate. Finché non lo avrebbe individuato seguendo il segnale gps dell’auto. E poi la tragica scoperta con l’arrivo delle forze dell’ordine, avvertite da alcuni passanti.

Chi è Angelo Onorato

Onorato, 54 anni, nato nell’agosto 1969, era originario di Palermo ed era il proprietario di Casa – Ambienti per la vita, un negozio di arredamenti per gli ambienti domestici in viale Strasburgo. Dal 1999 era sposato con l’europarlamentare Francesca Donato, eletta a Strasburgo con la Lega nel 2019 – dopo un primo tentativo con lo stesso partito nel 2014 ma da indipendente – con oltre 28mila preferenze. Due anni più tardi lascia la Lega e finisce nel gruppo non iscritti. Fonda poi la lista civica Rinascita Repubblicana e Rinascita Palermo, con la quale si presenta alle elezioni comunali del capoluogo siciliano ottenendo il 3 per cento dei consensi. Negli anni della pandemia e dei lockdown, è stata spesso vicina alle istanze dei No Vax e dei No Geen Pass. Il passaggio a Democrazia cristiana Sicilia nuova di Salvatore Cuffaro avviene a inizio 2023 e viene poi nominata commissario del partito in Sardegna. Donato è una avvocato ed è originaria di Ancona. Coetanea del marito, si era trasferita a Palermo dopo il matrimonio e qui la famiglia si è allargata con due figli, di 25 e 21 anni. Non è candidata alle elezioni europee di giugno.

