Francesca Donato mette in dubbio l’efficacia dei vaccini, il prof. Pregliasco s’infuria: «Non è accettabile dire stronzate ogni volta» – Il video

«Non è accettabile dire stronzate ogni volta». Dopo due anni di pandemia, e a un anno dall’arrivo dei vaccini anti-Covid, che difendono dall’insorgenza della malattia grave e riducono dunque le possibilità di morire per complicanze legate all’infezione, il virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha perso la pazienza dopo le dichiarazioni dell’europarlamentare Francesca Donato. L’europarlamentare uscita dalla Lega, infatti, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7, ha sostenuto che «spargere il terrore per la variante Omicron è un controsenso, perché secondo alcuni scienziati potrebbe essere l’occasione per immunizzare la maggior parte della popolazione, perché – a dire di Donato – l’immunità da guarigione contrariamente a quella data da questi “cosiddetti vaccini” è un’immunità vera». E l’ennesima messa in dubbio dell’efficacia e funzione protettiva della vaccinoprofilassi e dei richiami contro il virus ha fatto sbottare il virologo, che ha risposto infuriato: «Ancora con questi “cosiddetti vaccini”? Ma perché dice sempre scemenze, è veramente incredibile: non è accettabile dire stronzate ogni volta, per favore, basta».

