Il giallo del corriere sparito e il furgone carbonizzato, il carico di borse di lusso da 500 mila euro e la strana telefonata

Ha chiamato il suo datore di lavoro prima sparire Nicolas Matias Del Rio, il corriere sparito a Santa Fiora in provincia di Siena di cui si sono perse le tracce lo scorso mercoledì. Sul caso i carabinieri indagano per rapina, dopo che ieri 24 maggio è stato ritrovato il furgone di Del Rio carbonizzato. Il 48enne di Abbadia San Salvatore aveva caricato sul mezzo borse per un valore di circa 500 mila euro.

La strana telefonata prima di sparire

Del Rio ha chiamato il suo datore di lavoro che si trovava a Piancastagnaio. Come riporta il Messaggero, a lui avrebbe detto che c’erano delle persone che volevano parlargli. Questi si erano presentati come dirigenti di un’altra azienda che avevano chiesto se il corriere potesse fare per loro una consegna. L’imprenditore avrebbe dato il suo via libera, ma poi ha realizzato che l’azienda citata nella telefonata era stata chiusa ormai da tempo. Perciò ha provato a richiamare Del Rio per chiedergli dei chiarimenti. Ma il telefono del 48enne risultava spento.

Il ritrovamento del furgone vuoto

Due giorni dopo il furgone che Del Rio usava per le consegne è stato trovato completamente bruciato. Il mezzo era stato abbandonato sulla strada di Roccalnegna, in provincia di Grosseto. Si trovava in aperta campagna e a bordo non c’era più alcuna traccia della merce.

L’indagine per rapina

Lo scorso 22 maggio Del Rio aveva caricato sul furgone borse prodotte da un’azienda locale per un marchio del lusso della moda. Secondo i carabinieri si tratterebbe di una rapina e non escludono che il corriere possa essere stato rapito. Il ruolo di Del Rio però è ancora tutto da chiarire, con gli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella che il corriere possa essere complice del furto della merce.

