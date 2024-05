Neonata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni, abbandonata in uno zaino poco dopo il parto

Una bambina neonata è stata ritrovata senza vita tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo della bambina di pelle nera si trovava vicino agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Secondo gli inquirenti, la bambina era stata partorita da poco. Si trovava all’interno di un sacchetto di plastica contenuto in uno zaino. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sulla vicenda indagano gli agenti della la polizia di Stato impegnati nei rilievi assieme ai colleghi della Scientifica. A ritrovare il corpo della bambina è stato un pescatore, che ha avvertito le forze dell’ordine.

L’indagine della procura di Reggio Calabria è ora orientata a capire le cause della morte della bambina. La piccola potrebbe essere deceduta durante il parto oppure soffocata per il modo in cui è stata abbandonata. L’autopsia disposta dal magistrato chiarirà se l’indagine andrà avanti per occultamento di cadavere oppure omicidio. Gli agendi della Squadra mobiile reggina stanno intanto verificando la presenza di telecamere nella zona, che possano aver ripreso i movimenti intorno alla zona di ritrovamento della bambina.

