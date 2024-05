Il francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi si farà: Mattarella firma il decreto per il via libera

Il francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi si farà. Oggi, lunedì 27 maggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che dà il via libera definitivo all’emissione del francobollo per ricordare l’ex premier e fondatore di Forza Italia. A nulla è servita la raccolta firme di cui si è fatta promotrice l’associazione Wikimafia, che chiedeva al Quirinale di non autorizzare l’emissione del francobollo. Sul sito di Wikimafia si legge: «Da giovani studenti e studiosi che quotidianamente si impegnano per diffondere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso e che lottano per liberare il nostro paese da mafie e corruzione, troviamo incoerente e altamente diseducativo emettere un francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi».

Il decreto firmato da Mattarella autorizza l’emissione di francobolli commemorativi non solo per l’ex premier. Ci sono una serie di altri anniversari che il Quirinale ci tiene a celebrare: i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Matteotti e Giacomo Puccini, i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia e Libero Grassi. Ma anche il 25esimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Tatarella, storico esponente del Movimento Sociale Italiano e vicepresidente del Consiglio proprio durante il primo governo presieduto da Berlusconi, insediatosi a maggio del 1994 e caduto neanche un anno più tardi.

Leggi anche: