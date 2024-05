Attacco su Rafah, 40 morti. L’Idf giustifica la strage: «Abbiamo ucciso due esponenti di Hamas»

Il numero di morti è destinato ad aumentare: nelle prime ore della mattina del 27 maggio, se ne calcolano almeno 40. I feriti sono quasi 200. Le cifre sono state divulgate sia dal ministero della Sanità della Striscia, sia dai media palestinesi, sia dalle ong internazionali come Medici senza frontiere. Quest’ultima sta cercando di soccorrere le vittime dell’attacco aereo israeliano sulla città di Rafah. I missili sono stati lanciati su un’area umanitaria dove risiedono, nelle tendopoli, migliaia di sfollati palestinesi. Diverse persone, come mostrano i video ripubblicati anche dai media internazionali, sono morte bruciate nelle tende. Le forze armate israeliane – l’Idf – rivendicano l’azione militare e, riguardo alle vittime civili, parlano di «incidente in fase di revisione». L’area colpita si trova a 2 chilometri a Nord-Ovest del centro di Rafah: si tratta del quartiere quartiere Tal al-Sultan che era stato designato proprio da Israele come «zona umanitaria», quindi escludendola – una ventina di giorni fa – dalla lista di territori da evacuare.

La giustificazione di Israele

Mentre sono ancora da spegnere le fiamme dell’incendio divampato nella tendopoli a Rafah, l’Idf sostiene che l’attacco è stato motivato dall’uccisione due esponenti di Hamas. Si tratterebbe di «Yassin Rabia, comandante della leadership di Hamas in Cisgiordania, e Khaled Nagar, un alto esponente della fazione sempre in Cisgiordania». Il portavoce militare, inoltre, ammette di essere a conoscenza di «rapporti che a seguito dell’attacco e dell’incendio scoppiato, diversi civili nella zona sono rimasti feriti e che l’incidente è in esame». Spiegazione che le ong che lavorano a Rafah ritengono inaccettabile. Ad esempio, Gaia Giletta, infermiera di Medici senza frontiere che opera in un ospedale della città di frontiera, afferma: «Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro nella Striscia».

Il comunicato di Hamas: «È un massacro»

Mentre la Mezzaluna rossa afferma di aver registrato un numero elevato di feriti e avverte che gli ospedali non sono in grado di gestire la situazione, Hamas dirama un suo comunicato. «Alla luce dell’orribile massacro sionista commesso ieri sera dall’esercito criminale di occupazione contro le tende degli sfollati, invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania, a Gerusalemme, nei territori occupati e all’estero a sollevarsi e marciare con rabbia contro il massacro sionista in corso contro la nostra gente».

