Abusi sui bambini dell’oratorio: Don Emanuele Tempesta condannato a 6 anni e sei mesi

Fu arrestato e posto ai domiciliari nel luglio 2021 mentre, nel milanese, stava per partire con ragazzi e adolescenti dell’oratorio a un campeggio montano. Adesso don Emanuele Tempesta, 32 anni, ex parroco vicario di Busto Garolfo è stato condannato, in primo grado, per abusi sessuali su almeno sette bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

I giudici del tribunale di Busto Arsizio (Varese) presieduti da Giuseppe Fazio (Cristina Ceffa e Rossella Ferrazzi a latere) ha condannato il sacerdote a 6 anni e 6 mesi. Tra le pene accessorie stabilite dal tribunale anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Il pubblico ministero Susanna Melita aveva chiesto una condanna a 11 anni ma il religioso è stato assolto da due degli episodi contestati. Oltre 20 le parti civili costituitesi in giudizio. Gli abusi avvenivano in casa del parroco, con bambini dell’oratorio di Busto Garolfo invitati per giocare ai videogiochi o fare due chiacchere. Don Tempesta ha sempre respinto le accuse. I minori sono stati ascoltati con incidente probatorio. Assistito dall’avvocato Mario Zanchetti, è probabile che il prelato faccia ricorso in Appello.

(Foto copertina di James su Unsplash)

Leggi anche: