Elezioni europee, l’idea di Forza Italia: «Votate Berlusconi»

Un opuscolo da far girare durante la campagna elettorale per dare indicazioni di voto ai cittadini. Con sorpresa. Perché Forza Italia sostiene che si possa ancora votare per Silvio Berlusconi. Ovvero proprio a scrivere “Berlusconi” o “Silvio Berlusconi” sulla scheda elettorale. Anche se così la preferenza verrà ovviamente annullata perché il leader, essendo morto, non può essere candidato. Perché il voto andrà comunque a finire al partito, visto che il nome di Berlusconi si trova già nel simbolo degli Azzurri. Su questo puntano gli estensori del libello alle europee dell’8 e 9 giugno. Ovvero sull’effetto Berlusconi anche sulla scheda elettorale.

I difensori del voto

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che il manuale è stato pensato per i cosiddetti “difensori del voto”. Ovvero per i rappresentanti di lista che tante volte in vita Silvio ha chiamato in causa affinché vigilassero alle urne contro «i brogli della sinistra». Ma in questi giorni il manuale è stato inviato a segretari regionali, parlamentari e candidati alle elezioni. Il principio base, si spiega, è quello del favor voti. Ossia della salvaguardia della volontà dell’elettore. Il cui voto deve essere salvaguardato ogni volta in cui è chiara la volontà di scegliere. E quindi si spiega che se nelle preferenze viene indicata una persona non presente in lista la scheda viene annullata. Ma con un’eccezione. Ovvero quella in cui l’elettore scrive il nome “Berlusconi”. Oppure indica Berlusconi come capolista e poi scegli altri due candidati, un uomo e una donna.

La volontà dell’elettore

Secondo l’opuscolo anche se è sbagliato scrivere il nome di Berlusconi sulla scheda, l’inserimento del nominativo «rende indiscutibile la volontà dell’elettore di esprimere validamente il voto di lista per Forza Italia». La preferenza sarà nulla. L’idea di dare queste istruzioni ai rappresentanti di lista fa parte di una scelta politica precisa. Ovvero quella di puntare su un bacino di elettori, stimato in circa 100 mila, che possono indicare Berlusconi in quanto nostalgiche del leader di Forza Italia. Quindi, è il ragionamento, si tratta di voti di Forza Italia. E che Tajani potrebbe alla fine portare a casa per sorpassare la Lega alle urne. Quindi, tutto fa brodo.

