Fedez e Chiara Ferragni: guerra sui social? Dalla foto con “Napoleone” ai commenti che sfottono l’ex compagno

L’influencer, dopo le ultime mosse del rapper, non sembra esser rimasta con lo smartphone in mano

Frecciatine, like tattici e stories sibilline. Fedez sta per pubblicare un nuovo brano con Emis Killa in cui vi sarebbero riferimenti alla fine della relazione con sua moglie. E dopo l’uscita con quella che sarebbe la nuova fiamma, la giovane modella francese, Garance Authié, poco più che ventenne, Chiara Ferragni posta uno scatto a fianco a un busto di Napoleone. Criptico, ma non indifferente ai fan che sanno benissimo che “Napoleone” fu l’apostrofo maligno che gli diede Marracash durante un dissing tra i due artisti. Su Tik Tok l’imprenditrice ha poi pubblicato una foto con gli occhi rivolti al cielo, invitando i suoi fan a scrivere una caption adatta allo scatto. I like di Chiara? Ad alcuni commenti: «Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa», uno dei tanti, contro il rapper.

May 28, 2024 Chiara Ferragni che dissa Fedez sui social è la cosa più divertente che vedrete oggi pic.twitter.com/HCmWiEtn3W

— Valentina Federici (@Vale_Rici) May 28, 2024

I due non hanno ancora formalizzato il divorzio. Ma dovrebbe esser questione di pochi mesi.

