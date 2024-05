Benji & Fede tornano insieme: a 4 anni dall’addio la reunion live al Forum di Assago

A marzo la “lettera” sui social per chiedere di «riprovarci». E, ora, l’ufficialità. Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede, tornano insieme. Lo fanno sul palco dell’Unipol Forum di Assago (Milano) il 16 novembre, dove ripercorreranno i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale. Cinque album («20:05», «0+», «Siamo Solo Noise» e la versione limited edition e «Good vibes») e cinque numeri uno, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 milione di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro ultimo singolo Dove & Quando, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. L’annuncio è arrivato oggi, martedì 28 maggio, sul profilo ufficiale, dopo che nei giorni scorsi il duo aveva cancellato tutte le fotografie del passato. Entrambi modenesi, si sono conosciuti sui social. Da lì, l’inizio della carriera insieme, le cover su YouTube, ma anche le selezioni andate male per Sanremo Giovani 2015. E poi il tour live successivo, dove si fanno notare da un talent scout della Warner. Il successo nel mainstream e, infine, la scissione nel 2020.

