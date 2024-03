Benji scrive a Fede per tornare insieme: «Possiamo fare il disco e il tour della vita»

«Insieme siamo una forza della natura», Benjamin Mascolo scrive a Federico Rossi su Instagram per chiedergli di tornare a fare musica insieme. Sono quattro anni che Benji&Fede hanno preso strade diverse, strade lastricate da fortune decisamente alterne, poche le gioie a livello discografico, certamente imparagonabili a quelle insieme. Più tortuosa quella di Benjamin che, come ha più volte raccontato, purtroppo si è ritrovato dentro una relazione tossica con l’attrice Bella Thorne e con un grosso problema di droga, fortunatamente poi rientrato grazie ad una lunga riabilitazione. «Ti scrivo una lettera perché credo questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano» scrive Benjamin in una serie di stories, presto detto dunque il motivo dell’accurata e pubblica riflessione: «Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo. Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico». Interessante per il pubblico del duo che ha fatto sognare la Gen Z anche il ritorno di Benjamin Mascolo sui motivi della separazione di quattro anni fa: «Troppe volte ho provato a prenderti e scomporti come i Lego, e volerti accanto solo per i tuoi lati “positivi”, solo per quelle cose che pensavo fossero “giuste”, cercando di eliminare tutte le “controindicazioni” che ti appartengono. Senza rendermi conto che le bestie rare, o le prendi per come sono, dal naso alla punta della coda, oppure è inutile provare a domarle. E le nostre “controindicazioni” sono proprio il motivo per cui siamo così speciali, proprio come le piccole imperfezioni della voce quando cantiamo. Come Ying e Yang io penso di darti invece quella profondità che a volte non riesci ad esprimere». «Sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose – prosegue Benji nella sua lettera a Fede – Ma la verità è che insieme siamo una forza della natura e te lo dico per spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile». Effettivamente i due insieme hanno ottenuto ben 17 dischi di platino della FIMI e, nonostante la separazione, ancora oggi su Spotify conservano insieme mezzo milione di ascoltatori mensili; un numero che Federico Rossi da solista ha più o meno confermato, grazie ad una serie di piccole hit azzeccate, ma che l’ex socio al momento vede con il binocolo, dato che da solista la sua pagina non arriva a 50mila ascolti al mese. «Quando la fama e il successo ci avevano spremuto fino all’osso – racconta ancora Benji – il nostro rapporto si era incrinato, e una pulce nell’orecchio mi ha detto che “valevo di più” della situazione in cui ero. E aveva ragione. Ma quello che non ho mai capito, è che anche tu valevi molto di più della situazione in cui eravamo, valevi di più del vecchio me. Non eravamo più una squadra, eravamo Cristiano Ronaldo e Messi che giocano insieme ma non si passano mai la palla perché fanno a gara a chi segna più goal». E conclude con la proposta ufficiale: «Forse Benji&Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno di dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio. Qualsiasi sia la tua risposta sappi che ti voglio bene e sono dalla tua parte sempre, che sia insieme o da soli, sono tuo fratello».

Stupisce fino ad un certo punto la dichiarazione social, d’altra parte i due, nonostante entrambi modenesi, si sono conosciuti tramite messaggio su Facebook, da lì l’unione, le cover insieme stravisualizzate su YouTube, le selezioni andate male per Sanremo Giovani 2015 ma anche l’ottimo tour live successivo in cui si fanno notare da un talent scout della Warner e da lì una storia che ha solcato una strada prima poco battuta dalla musica italiana, ovvero quella che passa dalla rete internet, le cui potenzialità in termini numerici Benji&Fede sono tra i primi a testarla e poi sfruttarla per il grande salto nel mainstream. A questo punto non resta che aspettare la risposta di Federico Rossi per capire se è vero che i due, insieme, hanno ancora nuovi capitoli da scrivere per quella che è una delle più avvincenti favole del pop italiano contemporaneo.

