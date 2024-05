Trovato morto il sindaco di Corte Palasio nel Lodigiano nella sede del suo Comune

È stato trovato senza vita il sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara, che si sarebbe impiccato nella sede municipale del suo Comune. In carica dal maggio 2019, il 67enne guidava la lista civica «Aria nuova». Manara sarebbe stato solito restare fino a tardi al lavoro nel suo ufficio in Comune. Ma dopo che questa sera non era ancora tornato a casa, i famigliari hanno lanciato l’allarme. Appena ieri sera, 28 maggio, Manara aveva partecipato a un’assemblea, in cui aveva illustrato il bilancio del suo mandato appena concluso. Manara aveva deciso di candidarsi per un altro mandato. E proprio in quell’assemblea aveva presentato i candidati della sua lista e il nuovo programma. Durante l’incontro, però, ci sarebbero state tensioni e confronti molto accesi. «Purtroppo non si è conclusa elegantemente – era stato scritto sulla pagina Facebook della lista civica – pertanto invitiamo tutti coloro avessero dubbi o domande di contattarci direttamente, avremo il piacere di ulteriori confronti».

