Sinner domina contro Gasquet, francese battuto in tre set al Roland Garros

Passa al terzo turno del Roland Garros Jannik Sinner, dopo aver battuto Richard Gasquet per tre set a zero (6-4, 6-2, 6-4). In giornata il torneo parigino aveva visto annullare tutte le gare che si sarebbero svolte all’aperto. Sono stati 23 i match rinviati, dopo che sulla capitale parigina ha iniziato a piovere. Graziate invece le due gare principali che si sono svolte sui campi Phillippe Chatrier e Suzanne Lenglen, entrambi dotati di tetto retrattile. Sinner aveva già dimostrato una buona condizione all’esordio contro Eubanks. Ma è stato contro il francese che il 22enne altoatesino ha dato il meglio di sé, dopo un match ricco di scambi lunghi e rapide discese a rete. Per la quarta volta Sinner resta imbattuto negli Slam dall’inizio dell’anno.

«Mi sento meglio rispetto al primo match. So che posso migliorare su alcuni aspetti, dice Sinner dopo la vittoria. L’azzurro ha riconosciuto «l’atmosfera incredibile» vissuta allo Chartrier, con un tifo molto «equo e rispettoso», nonostante uno sfidante padrone di casa come Gasquet. «Grazie pe il sostegno e ci vediamo al prossimo turno», ha concluso Sinner tra gli applausi del pubblico parigino.

