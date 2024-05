Incidente in Valtellina, morti tre militari del Soccorso Alpino durante una esercitazione

Tre militari del Sagf sono morti in un incidente in Valtellina durante una esercitazione del Soccorso alpino. I tre giovani finanzieri erano impegnati in una operazione nel territorio comunale di val Masino, in provincia di Sondrio, all’imbocco della Valtellina, quando sono caduti dal precipizio degli Asteroidi durante l’arrampicata. La segnalazione è arrivata intorno alle 13. Si tratterebbe di due militari del Sagf di Madesimo di 26 e 33 anni, e un collega del reparto di Sondrio. Con loro c’erano altri due militari che non sono rimasti coinvolti nell’incidente e sono rimasti illesi. Subito è partita la macchina dei soccorsi, con due elicotteri e le squadre di carabinieri e vigili del fuoco, ma per i tre militari era già troppo tardi. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, mentre sono in corso le operazioni di recupero delle salme. «È un pezzo della nostra famiglia che ci lascia. Una tragedia che ha colpito al cuore tutta la comunità di Val Masino», ha commentato il sindaco Pietro Taeggi, «sono sempre loro che vengono ad esercitarsi sul nostro territorio, per essere pronti a salvare le vite di tanti escursionisti. E stavolta le vittime, purtroppo, sono loro. Tutti giovanissimi». Il primo cittadino ha dichiarato di aver incontrato e salutato la squadra poche ore prima dell’incidente: «Ci conosciamo tutti perché loro sono spesso qui ad affinare la loro preparazione».

