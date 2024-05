Bari, cede il tetto di una piscina dopo il corso di nuoto: feriti due ragazzini e un’istruttrice

Tre persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di parte della controsoffittatura di una piscina di Bari. si tratta di un’istruttrice e di due minorenni: nessuno di loro però sarebbe grave. Il distacco di materiale si è verificato nella piscina dell’impianto Energy Live, in via Lioce, nel rione Poggiofranco del capoluogo pugliese. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, la maggior parte dei ragazzini erano appena usciti dalla vasca perchè i corsi erano appena terminati. Per questo ad essere rimasti feriti, seppure in modo fortunatamente non grave, sono stati soltanto un’istruttrice 34enne, che ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all’ospedale Di Venere di Bari, una ragazzina di 14 anni, condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale, e un bambino di 7 anni che ha potuto essere curato sul posto per una distorsione. Sul luogo dell’incidente sono ora al lavoro, oltre al personale del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

