Euro 2024, prima tegola per Spalletti: Acerbi dà forfait per pubalgia. Al suo posto pronto lo juventino Gatti

Sono 27 i giocatori che da domani si ritroveranno a Coverciano. Arrivo ritardato anche per Scamacca e Scalvini

Neanche il tempo di riunirsi a Coverciano in vista degli Europei e la Nazionale di Luciano Spalletti deve già fare i conti col primo forfait. Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha dovuto rinunciare a partecipare al torneo – dunque anche al raduno degli Azzurri – dopo aver accusato una pubalgia. Per rinforzare il reparto di difesa il ct Spalletti ha già allertato il sostituto: sarà lo juventino Federico Gatti, il quale «si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 27 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano», fa sapere la Figc. Oltre al difensore bianconero, infatti, anche gli atalantini Scamacca e Scalvini raggiungeranno il ritiro qualche giorno dopo, lunedì 3 giugno. Gli altri difensori fin da subito disponibili per Spalletti sono Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco e Mancini.

