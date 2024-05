Ternana-Bari, quelle strane scommesse sull’espulsione prima dello spareggio per restare in Serie B

La partita è Ternana-Bari, spareggio per non retrocedere in serie C. I biancorossi stanno vincendo per 3 a 0 allo stadio Liberati di Terni. Al 78′ l’arbitro La Penna espelle il giocatore Nicola Bellomo, che era in panchina ma a quanto pare si mette a litigare con un raccattapalle e poi con la terna di giacchette nere. Su questo caso non esiste nessuna inchiesta. Ma, avverte Il Fatto Quotidiano, diverse schedine giocate in una ricevitoria di Bari predicevano l’espulsione, quotata 24 volte la posta. Il movimento di denaro è stato circoscritto e il bookmaker in questione non prevede di pagare per i cartellini dei giocatori che non sono in campo.

La vincita non può essere riscossa: viene solo rimborsato l’importo giocato. Ma non è detto che altre puntate non siano state effettuate su altri portali, magari all’estero. Bellomo, che è nato a Bari vecchia come Antonio Cassano, era stato già espulso a fine aprile. Mentre nel 2013 era rimasto invischiato nel caso del calcioscommesse e scagionato. Nel 2022 è tornato a giocare nella sua vecchia squadra ed è stato tra i protagonisti negativi del campionato. Il Fatto ha contattato il club e il legale del calciatore per chiedere la sua versione dei fatti. Ma Bellomo ha preferito non commentare.

