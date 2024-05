Rissa a Milano, fermati sei giovani a CityLife: sequestrata una mannaia e una pistola a salve

Sotto i grattacieli di CityLife, in una delle zone più nuove e ricche di Milano, si è consumata una rissa tra giovanissimi. Al loro arrivo i carabinieri, allertati da numerose segnalazioni dei passanti che hanno assistito all’inizio dell’alterco, fermano sei di loro, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni e due 18enni. La rissa è scoppiata tra i tavolini dei locali di piazza delle Tre Torri, provocando il fuggi fuggi generale. Calci, pugni, sputi. E non solo. I militari hanno bloccato con un coccio di vetro in mano un 15enne italiano, che aveva appena nascosto tra i vasi e le fioriere una mannaia con una lunga lama da 20 centimetri. Il giovane è stato portato in ospedale, al Buzzi, per essere medicato a una ferita rimediata a una falange della mano destra. Uno dei 17enni è stato curato dal personale dell’automedica giunta sul posto e, nonostante le contusioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Un altro dei fermati, sempre minorenni, all’arrivo dei carabinieri impugnava ancora una pistola a salve, una replica di una Glock 19. Dopo le perquisizioni, sono stati rinvenuti anche una ventina di grammi di hashish addosso a uno dei giovani. I sei fermati – tre egiziani dei quali un minorenne, due italiani e un moldavo minorenni – sono stati portati in caserma per essere ascoltati dagli investigatori, in attesa di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

