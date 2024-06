Le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone: «Forse bloccati nelle anse o sulla sponda»

Sono ancora dispersi i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, fra Udine e il confine sloveno. I tre hanno raggiunto a piedi un isolotto di ghiaia al centro del fiume. Poi l’acqua è salita e sono rimasti bloccati. Un video li riprende abbracciati per non farsi portare via dalla piena. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarli lanciandogli una corda dall’alto, che i ragazzi non sono riusciti ad afferrare. Poi sono scomparsi nelle acque. Si tratta di tre giovani: una 21enne residente in Friuli, una sua amica di 23 anni di origini rumene e un suo connazionale di 25. Sulla riva del fiume è stata trovata un’automobile Bmw con targa della Romania. Le due amiche risiedono a Campoformido. I vigili del fuoco hanno cercato di utilizzare anche una scala allungata sopra il fiume per salvarli. Senza risultati.

Il tentativo di salvataggio

Secondo le ricostruzioni l’auto con i tre ragazzi è arrivata alle 13.20 all’altezza del Ponte Romano a Premariacco. Alle 13.35 è partito il primo alert: lo lancia l’autista di uno scuolabus comunale che li vede nel fiume. Alle 13.50, quando arrivano i soccorritori, sono già immersi nell’acqua fino alle ginocchia. Poi alle 14 il tentativo con la scala che fallisce di un soffio. Poi nel filmato si vedono i ragazzi che tentano di afferrare le funi e uno di loro che la manca di poco, finché la piena non li porta via.

Le ricerche confidano sul fatto che i ragazzi possano essersi riusciti ad aggrappare a qualche ramo e magari avvicinarsi alla sponda del fiume. «Non siamo in un periodo di piene, ma chiunque abiti qua e conosca questo fiume, che può registrare un aumento del livello dell’acqua molto rapido proprio come un torrente, non si sarebbe mai azzardato a scendere sul greto in una giornata come questa», dice al Corriere della Sera il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata.

Chi sono i tre ragazzi dispersi

«Probabilmente quei ragazzi non hanno resistito alla sua forza attrattiva, come moltissime persone in altri periodi dell’anno, senza rendersi conto del rischio che correvano», conclude. Il campo base dei soccorsi è stato allestito ad Orsaria. Prima dell’autista erano stati i ragazzi stessi a lanciare l’allarme. Attualmente duecento persone hanno battuto l’area per cercare i tre dispersi con elicotteri, gommoni, uomini della protezione civile e del soccorso alpino. In queste acque ci sono vortici e cavità.

Il Natisone è spesso soggetto a piene improvvise, come avvertono i cartelli che vietano la balneazione nell’area proprio per il pericolo di annegare. «Le ricerche proseguiranno anche stanotte e fino a quando sarà necessario nei prossimi giorni», ha detto ieri Andrea D’Odorico che coordina le ricerche. «La situazione meteo non gioca a favore delle ricerche. Sono previste anche nelle prossime ore condizioni gravose. Il fiume Natisone è in piena, ha una corrente fortissima, ha carattere torrentizio e ha molte anse, nelle quali i dispersi potrebbero essere rimasti bloccati».

