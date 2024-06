Rosignano, maxi incidente stradale al casello della A12: tre morti e feriti gravi

Sono tre i morti e diversi feriti gravi il bilancio di in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Sarebbero almeno tre le auto coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco, il cui intervento è ancora in corso. Gravi danni sono stati dati anche alla struttura stessa del casello. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per permettere alle squadre di soccorso di intervenire.

La dinamica

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la dinamica è ancora da chiarire ma dai primi rilievi, una delle auto sarebbe arrivata in volata al casello, tamponando le altre due ferme, che si sono ribaltate. Una di queste ha travolto il casello autostradale. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. Sul posto vigili del fuoco, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano, di cui una con il medico a bordo, della Pubblica Assistenza di Rosignano anche questa con il medico a bordo, della Misericordia di Montenero con l’infermiere del 118 e l’elicottero Pegaso.

