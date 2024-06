Incidente al casello di Rosignano, nessuna frenata prima dell’impatto. I dubbi sul malore o il guasto: le immagini della polizia – Il video

Non c’è stata alcuna frenata prima dello schianto che ha distrutto il casello autostradale di Rosignano sull’A12. Come mostrano le immagini della polizia stradale pubblicate dal Corriere della Sera, la Honda guidata dai due turisti tedeschi viaggia spedita verso il casello, per poi andare a colpire la Fiat 500 ferma di Marco Acciai. Nell’incidente avvenuto alle 13 di ieri 2 giugno sono tre le vittime: i due turisti tedeschi Robert Friendrich Fendt, 61 anni, la moglie Maria Cornelia Schubert, 68 anni, e il fiorentino Acciai, 21 anni. Quest’ultimo si trovava sul sedile del passeggero al momento dell’impatto. Alla guida c’era la sua fidanzata di 29 anni, rimasta ferita. Nell’incidente altre cinque persone sono rimaste ferite non in modo grave: una donna di 63 anni, due fratellini di tre e sei anni e la madre di 35. Sotto shock il casellante, un 44enne di Cecina, che si è visto arrivare addosso l’Honda dei turisti tedeschi a forte velocità.

Le indagini

Non è ancora chiaro per quale motivo Fendt non abbia neanche accennato a una frenata prima dell’impatto. La prima ipotesi degli inquirenti è che l’uomo possa aver avuto un malore. Ma non è escluso il guasto all’auto, che gli ha impedito di azionare il freno. L’Honda nera dei due turisti tedeschi ha colpito il guard rail per poi finire dritta sulle auto in coda al casello, in direzione Roma. L’Honda poi carambola sul gabbiotto che viene ribaltato. A sua volta questo va a colpire un’altra macchina. Nell’impatto l’Honda ha colpito la Fiat 500 con i due ragazzi a bordo, capovolgendola. L’effetto a catena porta al tamponamento con un’altra auto.

