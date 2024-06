Colpo di scena al Messaggero: Alessandro Barbano licenziato, il nuovo direttore è Guido Boffo

Alessandro Barbano, già vicedirettore del quotidiano di via del Tritone e quindi al Mattino, era stato nominato da meno di due mesi direttore del Messaggero. Una svolta, dopo la chiusura del contratto, avvenuta alcuni anni fa, quando Barbano era a Napoli. Il rientro nel gruppo Caltagirone è durato pochissimo, però, perché oggi Barbano è stato licenziato in tronco. Al suo posto prende il ruolo di direttore Guido Boffo, a lungo vicedirettore e già candidato in pectore quando Massimo Martinelli aveva lasciato la direzione. Boffo sarà affiancato dallo stesso Martinelli come direttore editoriale e da Barbara Jerkov vicedirettrice vicaria.

Lo scontro

La contestazione formale, letta dal direttore ai vertici del giornale, riguarderebbe la scelta di alcuni collaboratori che il direttore avrebbe fatto scrivere senza che ci fosse una formalizzazione. A Barbano sarebbe contestata anche la partecipazione in alcuni cda anche se, ha spiegato il direttore, si tratterebbe di partecipazioni pro bono, come nella fondazione del Teatro San Carlo di Napoli. Ma fin dal suo arrivo Barbano, che aveva già avuto uno scontro col gruppo Caltagirone alcuni anni fa, non era stato un direttore particolarmente favorito dall’azienda. Azzurra Caltagirone, presidente della Caltagirone editore, già negli scorsi mesi aveva premuto perché la scelta cadesse su Boffo, registrando però la freddezza del padre, Franco Caltagirone, editore del giornale. Alla fine, era stato chiamato Barbano assieme ad un altro ex del gruppo, Roberto Napoletano, attualmente direttore del Mattino. L’assemblea del giornale si è riunita per discutere della possibilità di proclamare due giorni di sciopero

Nella foto, Alessandro Barbano | Foto Ansa

