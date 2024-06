«Oh capitano, mio capitano!», il saluto di una classe di maturandi al prof: la scena in un liceo di Battipaglia – Il video

«Oh capitano, mio capitano!» è la celebre frase con cui, citando Walt Whitman, il professor John Keating (interpretato da Robin Williams) viene salutato dai suoi studenti nel film L’attimo fuggente. Un tributo emozionante che gli alunni organizzano per dimostrargli quanto sia riuscito a cambiare la loro vita trasmettendogli l’amore per lo studio e la cultura. Le stesse emozioni che sembra aver provocato un professore del Liceo scientifico linguistico Enrico Medi, di Battipaglia (Salerno). È diventato infatti virale nelle ultime ore il video che ritrae il modo commovente con cui i maturandi di quest’anno l’hanno salutato durante l’ultimo giorno di scuola. Nella clip si vede il professore Gianluca Razzino entrare in classe, e venire accolto da una ragazza che sale in piedi sulla sedia, seguita poi dal resto dei suoi compagni. E presto al sorriso si mescolano lacrime di commozione sul suo viso, e su quello dei ragazzi. «La mia 5c… per sempre nel cuore», ha commentato il professore sotto al post.

Leggi anche: