Per Chiara Ferragni adesso arriva la mano di mamma Marina. Di Guardo entra nella gestione della holding Sisterhood

La mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, in uno dei momenti più delicati della carriera di sua figlia ha deciso di entrare nella holding Sisterhood, che cura il patrimonio dell’influencer milanese. Si tratta della società che cura gli immobili (a partire dal superattico comprato di recente) e le aziende operative dell’imprenditrice, la Fenice e Tbs. Di Guardo, annuncia il Corriere della Sera, ora ha ampie deleghe, quasi come se fosse un direttore generale, ricevute tramite un atto notarile, siglato la fine della scorsa settimana. In base all’atto, che ha visionato anche Open, la signora potrà «sottoscrivere, revocare, risolvere contratti di qualsiasi tipo in nome e per conto della società; nominare, assumere, licenziare personale dipendente e definire le politiche retributive inerenti; aprire, chiudere, richiedere fidi, ed operare su conti correnti bancari di ogni tipo».

Non solo, Di Guardo potrà rappresentare la «costituente in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione; comprese le Commissioni di imposta e le giurisdizioni speciali amministrative; nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti; fare procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, farvi opposizione, procedere ad inventari». Di fatto una procuratrice. Quest’ultimo è un aspetto non da poco, date le recenti vicende che hanno coinvolto l’imprenditrice digitale. L’atto è stato siglato lo scorso 29 maggio, quando l’amministratore unico di Sisterhood, il consulente Maurizio Binelli, si è presentato dal notaio milanese Patrizia Leccardi con in mano tutte le deleghe per la mamma dell’influencer.

