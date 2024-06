Ivan Dettori, il 19enne scomparso tre giorni fa in Gallura, è stato trovato morto

Non era più tornato a casa Ivan Dettori, scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì scorso. Oggi l’amara scoperta: il suo corpo è stato avvistato in campagna, in località Sarraiola, fuori dal centro abitato ed è stato segnalato ai vigili del fuoco attorno alle 14. Un elicottero, droni, cani e un massiccio dispiegamento di forze a terra cercavano il ragazzo da due giorni, senza esito. Fino a stamane erano stati perlustrati senza successo circa sei ettari di territorio, in alcuni tratti molto difficile da percorrere. Qualche giorno fa i genitori avevano rivolto un appello alla Nuova Sardegna. «Amore di mamma torna a casa. Siamo tutti preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto», aveva dichiarato la mamma Domenica Pusceddu con il padre Giovanni Dettori.

