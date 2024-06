Geolier fa centro, Tananai e Annalisa di plastica, la poesia di Colapesce e Dimartino – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Nuova settimana, altra carrellata di tormentoni estivi. Pura plastica quello che mette insieme Tananai e Annalisa, inconsistente quello di Fred De Palma e Guè, una tragedia quello di Benji & Fede, improponibile quello di Skinny e VillaBanks. Quello di Colapesce e Dimartino è, come sempre, una storia del tutto a parte. Per sfuggire a questa condanna stagionale comunque si può voltare lo sguardo verso il nuovo album di Geolier, una vera perla, una miscellanea di suoni fascinosi e cool. Poca sostanza invece nel nuovo album di Piero Pelù che riesce comunque a strapparci una carrettata di bene. Sempre a proposito di album, un passo nel futuro quello dei Fuera, stupendo quello di Laila Al Habash, fuochi d’artificio per quello di Giovanni Ti Amo.

Si gioisce di cuore nel riabbracciare i Fast Animals and Slow Kids e i Sud Sound System, che propongono due singoli assolutamente eccellenti. Bene anche Salmi, Emma Nolde ed Erica Mou. Intriganti Ugo Crepa con Claver Gold, Rondine con Enrico Nigiotti e il bravo Guidobaldi. Chicca della settimana: Nodi, fantasmagorico pezzo del duo In The Loop. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.