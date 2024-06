Impagnatiello: «Non sono pazzo: a Giulia dissi che la tradivo». Per la pm solo altre bugie anche in aula: l’accusa sui messaggi e l’autopsia

Riprende in aula a Milano l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, a processo per l’omicidio pluriaggravato della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate nella loro casa a Senago quando la ragazza era incinta al settimo mese. A interrogare l’ex barman è il suo difensore, l’avvocata Samanta Barbaglia, che gli ha chiesto per quale motivo a dicembre 2023 aveva confessato a Tramontano il tradimento con la collega dell’Armani Caffè, per poi ritrattare. «Essere così superficiale da andare a confessare la relazione parallela alla mia compagna in gravidanza era l’ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo – spiega Impagnatiello – Non sto dicendo che io sia pazzo, ho sperato di crederlo, ho voluto credere di essere pazzo. Non penso di essere pazzo». Davanti a quella confessione, Impagnatiello ricorda la reazione della fidanzata: «Fu negativa, era scossa quella sera». E poi ha aggiunto: «Ero un vaso saturo completamente pieno di bugie e di menzogne e non ero abituato a farlo di continuo, era come se dovesse svuotarsi di qualcosa quel vaso. Ammisi a Giulia il tradimento per svuotarmi da qualcosa che mi mangiava dentro».

Il quadro della coppia in casa

Impagnatiello parla poi della grande foto della coppia, scattata poche settimane prima del delitto in Spagna durante una vacanza. Quella foto, spiega all’avvocata Barbaglia che lo assiste con Giulia Gerardini, era appesa a una parete della loro casa a Senago: «Quel quadro fu un regalo, perché la foto ci piaceva particolarmente, rappresentava un bel momento per me, il momento di ritrovare nuovamente la mia strada con Giulia. Rivedevo Giulia». E poi continua: «Anche se in questi mesi, poi, mi sono reso conto che a Giulia ho dato parecchia sofferenza che non vedevo. Non le ho dato le attenzioni e la cura che volevo darle. Però in quel momento ho ritrovato Giulia. Le regalai questo quadro, una nostra foto abbastanza grande che simboleggiava un momento per noi bello e importante».

Le bugie anche all’altra ragazza

Durante quella vacanza in Spagna, Impagnatiello sostiene di non aver mai avuto contatti con la ragazza con cui aveva una relazione parallela: «No. Le dissi che andavo con amici. L’ennesima menzogna. Le dissi che non volevo sentirla. Infatti i primi giorni di vacanza mi scriveva ma io non le rispondevo. Mi ero dimenticato di lei in quei giorni. Non la cercavo, non le scrivevo, non le rispondevo. Allontanarmi da lei in quella occasione mi riuscì. Poi purtroppo tornammo a Milano e ricaddi». E a quel punto l’ha rivista. Quando Impagnatiello ripercorre i momenti della sua vita passata, prima di conoscere Tramontano, e parlando dei suoi familiari, è scoppiato in lacrime.

Cosa non torna nel racconto in aula: l’accusa del pm

Rispetto a quanto raccontato in aula da Impagnatiello, secondo la pm Alessia Menegazzo non mancano le discrepanze e le sostanziali bugie. Per esempio sulla vacanza in Spagna, a Ibiza. Impagnatiello sostiene di non aver mai sentito l’altra ragazza con cui aveva una relazione parallela. Dai dati dei tabulati telefonici, però, risulterebbe altro: «È sicuro che di quello che ha raccontato? – gli chiede la pm – Perché le copie forensi raccontano altro. In tre giorni troviamo altri 500 scambi tra foto e messaggi». Lui non può che ammettere: «Sì è vero, mi scriveva, mi cercava, io tardavo a risponderle, mi ero distanziato moltissimo da lei». Alla ragazza avrebbe mandato per esempio una foto di lui al mare: «Era un rispondere ai dieci, venti messaggi che mi mandava, era una cosa minuscola rispetto al nostro standard».

Inoltre dall’esame autoptico, diversamente da quanto ha affermato alla scorsa udienza ossia che quando ha accoltellato Giulia lei era accovacciata davanti a un mobile in sala per cercare un cerotto per via di una piccola ferita, non risulta alcun taglio alla mano: «No, dice lui, si era tagliata a un dito, ma non gravemente», ha replicato al pubblico ministero. Tra le altre incongruenze messe in luce dalla Procura, anche quella in merito a «una discussione pacifica» tra lui e Giulia, poco prima dell’omicidio. Versione data alla scorsa udienza dall’uomo e che stride con le «urla di una donna» sentite da una vicina convocata come teste.

