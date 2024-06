Treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore, guasto tecnico a Milano: circolazione rallentata per Alta Velocità e Intercity

Si accumulano i ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali in partenza e diretti a Milano per colpa di un «guasto alla linea»

Brutte notizie per i passeggeri di Trenord: oggi, 10 giugno, l’azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Lombardia ha parlato di un «inconveniente tecnico» sul nodo di Milano che ha mandato in tilt la circolazione dei treni. La comunicazione è arrivata verso mezzogiorno. Molte corse sono state cancellate, altre hanno accumulato ritardi fino a 140 minuti. Sembra che l’origine del problema sia ricollegabile a un guasto agli impianti. Diverse corse, sul tabellone sono indicate come «in ritardo», senza specificare di quanto. Con il conseguente malcontento dei pendolari nelle stazioni, soprattutto a Milano Centrale.

I tecnici di Rfi sarebbero al lavoro per rimediare al problema. Il ritorno alla normalità, per le corse di oggi, non sembra ancora imminente: la circolazione, fa sapere il sito di Trenitalia, «permane fortemente rallentata sulla linea Torino – Milano». Segna un ritardo di 120 minuti l’intercity per Livorno e 140 il regionale per Torino Porta Nuova delle 12:45. Si attendono aggiornamenti che verranno comunicati sull’app di Trenord o diffusi nelle stazioni.

L’elenco dei treni Alta Velocità e Intercity coinvolti

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

FR 9514 Taranto (6:10) – Torino Porta Nuova (16:00)

FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:30)

FR 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) – Milano Centrale (13:15)

FR 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (21:00)

FR 9727 Milano Centrale (12:45) – Venezia Santa Lucia (15:12)

FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)

FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03)

FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40)

IC 666 Livorno Centrale (8:35) – Milano Centrale (13:58)

IC 665 Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:21)

EC 311 Zürich Hauptbahnhof (7:33) – Chiasso – Venezia Santa Lucia (14:42)

