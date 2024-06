Ciampino, atterraggio d’emergenza per il ministro Crosetto: fumo in cabina prima dell’arrivo

L’aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto GB Pastine di Ciampino, a Roma, a causa di un incidente poco prima dell’arrivo. Nella cabina si è infatti sprigionato del fumo nero intorno alle 15, riempiendo il vano bagagli, quando il ministro era di ritorno dal vertice ministeriale dei Paesi Nato a Bruxelles. Il comandante ha quindi chiesto la massima priorità per procedere immediatamente all’atterraggio all’aeroporto di Ciampino. Il ministro e il suo staff sono poi stai fatti scendere in sicurezza. Sono ancora da individuare le cause del malfunzionamento, mentre sulla pista sono arrivati i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce Adnkronos, Crosetto era a bordo di un Falcon 900, un modello di prima generazione che avrebbe già dovuto essere dimesso da tempo e che sarà operativo ancora per un anno.

