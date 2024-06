Milano, arrestati per truffa e riciclaggio l’influencer degli orologi di lusso Ivan Szydlik e il socio

È stato arrestato all’alba dai militari della guardia di finanza di Verbania Invan Errichiello, conosciuto sui social con il cognome della ex compagna come Ivan Szydlik, l’influencer rivenditore di orologi di lusso che ostentava il suo elevatissimo tenore di vita. Secondo gli inquirenti, parte delle sue entrate è stato però frutto di attività illecita, almeno 1 milione di euro delle sue entrate. La procura milanese lo accusa di truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario in concorso con il socio e braccio destro Davide Lo Monaco. Il gip di Milano Alessandra di Fazio ha disposto la misura cautelare in carcere per l’«intenso pericolo di reiterazione e di fuga», con Errichiello che è stato trasferito a San Vittore e Lo Monaco nell’istituto penitenziario di Verbania. Per gli investigatori i due si sarebbero macchiati di «plurimi reati» almeno dal 2019, «dimostrando entrambi una particolare spregiudicatezza nel trasferimento all’estero degli ingenti profitti acquisiti». Le attività si sarebbero svolte anche in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia, Belgio, Germania e Inghilterra. Errichiello in particolare, che ha un precedente per bancarotta fraudolenta, avrebbe anche costituito una società e creato un ‘token’ di criptovaluta, avviando un’attività abusiva di offerta al pubblico di prodotti finanziari, attraverso la promozione e il collocamento a distanza di valuta virtuale. Con Lo Monaco, che ha un precedente per truffa, «dimostravano pervicacia criminale» e una «elevata professionalità a delinquere e capacità di allargare le maglie del loro business, passando in poco tempo dal commettere la prima truffa […] alla creazione di società ad hoc» per «far perdere le tracce del denaro illecitamente acquisito», si legge nell’ordinanza.

Leggi anche: