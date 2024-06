Firenze, scomparse due cugine di 18 e 6 anni. «Attivato il piano di ricerca in prefettura»

Sono scomparse due cugine a Firenze da venerdì sera ed è in pieno corso il piano di ricerca attivato dalla prefettura. Sono una ragazza di 18 anni e una bambina di 6, entrambe di origine asiatica, che abitano nella zona di Brozzi, alla periferia nord ovest del capoluogo toscano. I genitori hanno denunciato la scomparsa subito, ieri sera alle forze dell’ordine. Stamattina sono partite le ricerche. Intanto, sulle chat private viene diffuso un volantino con le loro foto e un numero di telefono da contattare se individuate o per dare ulteriori informazioni.

Le due cugine si chiamano Dai Ada e Wu Mina Jiajia. Secondo la prefettura si tratterebbe di un caso di «allontanamento volontario», così come specifica una nota dello stesso ente che fa risalire la sparizione al tardo pomeriggio di venerdì 14 giugno. Le due cugine, ribadisce sempre la prefettura, «si sono allontanate dall’abitazione della nonna» in un momento in cui si erano da sole in casa. Al momento della scomparsa la ragazza indossava una maglia rosa con la scritta “Kenzo” ed aveva con sé una borsa e un trolley di color rosso. Le ricerche sono effettuate dalle forze di polizia con l’ausilio dei volontari coordinati dalla Città metropolitana di Firenze. La prefettura conferma nello stesso comunicato di aver «attivato nella mattinata odierna il piano di ricerche persone scomparse».

