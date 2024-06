L’orso che si aggira nel borgo trentino durante la festa di paese – Il video

«Questa notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé (Trento), mentre il paese era in festa. C’era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l’orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l’orso rimane un predatore feroce». A postare le immagini su Facebook il consigliere provinciale Claudio Cia. Nel video l’animale si aggira indisturbato per il paese della valle di Sole, in Trentino, mentre sono in corso i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico.

