Assolta Flavia Borzone dalle accuse di diffamazione. Si dichiarò figlia di Tonino Lamborghini

Flavia Borzone, la 36enne napoletana che sostiene di essere la figlia di Tonino Lamborghini, è stata assolta dal reato di diffamazione nei confronti dell’imprenditore. A deciderlo il Tribunale di Bologna, presieduto da Anna Fiocchi, ha invece condannato la madre della ragazza, Rosalba Colosimo, assistita dagli avvocati Gian Maria Romanelli e Sergio Culierzi, ad una multa di mille euro, con pena sospesa, per lo stesso reato. La procura aveva sollecitato l’assoluzione per entrambe, ritenendo le prove a loro carico insufficienti e contraddittorie. Al momento della decisione dei giudici l’imprenditore Lamborghini non era presente in aula ma era rappresentato dal professor Mauro Bernandini. L’uomo aveva querelato le due donne nel 2019, dopo le interviste rilasciate sia un settimanale che in una trasmissione televisiva, in cui raccontavano la presunta paternità. «Questa è la prima di una serie di vittorie», ha dichiarato Flavia Borzone, mentre la mamma, con un po’ di amarezza, ha precisato che «il tempo è galantuomo». Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

