Senigallia, uccide la madre e si barrica in casa

Una donna di 87 anni è stata uccisa nel tardo pomeriggio di oggi dal figlio, a colpi di arma da fuoco in una casa che si trova a ridosso del fiume Cesano, al confine tra Senigallia (in provincia di Ancona) e Mondolfo, nel pesarese. L’uomo si sarebbe poi barricato in casa, ancora armato. Sul posto carabinieri, polizia locale e operatori sanitari del 118 pronti a intervenire. L’area è stata messa in sicurezza, chiudendo l’accesso alla zona attorno alla casa, non distante da un centro commerciale e dalla statale 16 adriatica, ora chiusa al traffico. L’edificio di colore giallo si trova al confine della città di Senigallia. Dall’altra parte dell’abitazione passa la linea ferroviaria adriatica e poi c’è la spiaggia. Le vie di fuga sembrano essere quindi bloccate per l’omicida, che, stando alle prime informazioni, sembra soffra di disturbi psichici.

(in aggiornamento)

