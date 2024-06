Monterotondo, abbandona la madre invalida per andare in vacanza. L’anziana muore di stenti, la figlia finisce ai domiciliari

Ha abbandonato l’anziana madre, invalida e non autosufficiente, per passare le vacanze in Abruzzo. L’84enne è così morta di stenti dopo alcuni giorni. La figlia, una 49enne italiana, è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, al termine di un’ indagine coordinata dalla Procura di Tivoli. Ora si trova ai domiciliari, convalidati dal Gip, per ora con l’accusa di abbandono di persona incapace.

La notifica di un atto, la visita dei carabinieri e la macabra scoperta

L’indagine è scattata dal ritrovamento del cadavere dell’anziana la mattina del 12 giugno scorso. I Carabinieri della Stazione di Montelibretti si erano recati al domicilio dell’indagata per una notifica di un atto. Giunti all’abitazione, non ricevendo alcuna risposta e insospettiti da un forte odore hanno trovato una finestra aperta e hanno deciso di entrare. All’interno della casa la macabra scoperta: l’anziana giaceva a terra parzialmente coperta da un lenzuolo. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha confermato il decesso della 84enne risalente a qualche giorno prima dei controlli dei militari. La 49enne, deputata alla cura dell’anziana, era partita in vacanza con i due figli minori, abbandonando l’anziana senza cibo né acqua e nemmeno un cellulare per avvisare i soccorsi.

Leggi anche: