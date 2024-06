Esame di maturità 2024, prima prova: le tracce su Ungaretti, Pirandello, Rita Levi Montalcini e l’atomica

Questa mattina, mercoledì 19 giugno, 526.317 studenti cominciano il loro esame di Maturità. Alle 8.30 sono stati aperti i plichi telematici con le sette tracce della prova di italiano, uguale per tutti. Due le tracce per l’analisi del testo letterario: gli studenti dovranno analizzare Pellegrinaggio in Vita d’un uomo di Giuseppe Ungaretti del 1931, che trae ispirazione dall’esperienza vissuta dal poeta e scrittore italiano durante la Prima guerra mondiale, e Quaderni di Serafino Gubbio operatore del 1925 di Luigi Pirandello dove viene affrontato il tema del progresso tecnologico e si riflette sui possibili effetti. Buona parte delle ipotesi per il toto esame girate in questi giorni per la prima prova hanno trovato conferma. I due autori figuravano, infatti, tra le scommesse dei maturandi condivise con Skuola.net nelle scorse settimane.

La tipologia B

Per una delle tre tracce della tipologia B, ovvero l’analisi e interpretazione di un testo argomentativo, è stato proposto – in ambito storico-politico – un brano tratto da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica. Tra le tracce anche un testo pubblicato dalla rivista dell’associazione italiana costituzionalisti (Aic) della giurista e professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, che in questi giorni ha firmato l’appello dei 180 costituzionalisti contro la riforma del premierato, incentrato sul «valore del patrimonio artistico e culturale». Mentre per la traccia nel campo artistico-letterario, gli studenti dovranno cimentarsi con un testo di Nicoletta Polla-Mattiot – giornalista, fondatrice dell’Accademia del silenzio – tratto da Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione che affronta le funzioni peculiari del silenzio e i benefici che fornisce alla comunicazione, la relazione tra parola, silenzio e pensiero.

La tipologia C

Due tracce per la tipologia C, il tema d’attualità: l’Elogio dell’imperfezione della scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini che affronta la questione dell’imperfezione come elemento distintivo e di valore e un testo tratto da Profili selfie e blog del 2014 di Maurizio Caminito, che invita i maturandi ad una riflessione sulle nuove forme di comunicazione e di esternazione dei propri pensieri, incentivate dal digitale, che hanno sostituito il diario cartaceo. «Il diario segreto, inteso come quaderno o taccuino in cui si annotano speranze, pensieri, riflessioni, sogni, rigorosamente legati alla rilettura personale – osserva l’autore in un passaggio – non esiste più».

Sette tracce, sei ore di tempo

I candidati verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di ammessi all’esame di maturità, sono 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504; infine ci sono 87.756 studenti degli istituti professionali. Il Ministero ha messo a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi. La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse: la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato. Gli studenti hanno a disposizione al massimo 6 ore. «Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati», ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ai microfoni di Rtl, pochi minuti prima dell’apertura del plico telematico con le tracce. Domani, giovedì 20 giugno, la seconda prova: sarà diversa per ogni indirizzo.

