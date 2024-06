La direttrice del supermarket che umiliava le cassiere: «La pipì? Dovete farvela addosso»

Un audio shock. Registrato dalla direttrice del supermercato MD di Brandizzo L.P. Nel quale lei dice alle cassiere che non possono andare in bagno. «Sono stufa di avere dipendenti che se ne fregano. Tranne che non vi stiate pisciando addosso o avete il ciclo, ma in bagno non si va più, pisciatevi addosso. Sono stufa di non capire chi ho in cassa. Avete il quarto d’ora, reggete il piscio fino a quando non avete la pausa. Mi sono rotta. In bagno voi non ci andate più. A chi non sta bene, fuori. Chiedete trasferimento. Perché come sempre esagerate e vi sospendo». L’audio è stato inviato alla chat aziendale. E, racconta oggi La Stampa, ha causato per lei una sospensione di cinque giorni dal lavoro.

L’audio

E ancora: «D’ora in poi la procedura aziendale è questa: esigo che veniate al lavoro dieci minuti prima del turno, si conta il fondo e si va in cassa. Il punto vendita di Brandizzo è ingestibile». «Durante un incontro convocato subito dopo l’accaduto ha ammesso, alla presenza di gran parte del personale, di aver commesso una sciocchezza e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il comportamento avuto, frutto, a suo dire di un momento di nervosismo. MD prende le distanze dal comportamento della propria dipendente». Con i giornali, la direttrice, invece non parla. Il suo vice Edoardo Colosimo sostiene sia «una situazione ingigantita dai sindacati». E conclude: «Quello della distribuzione è un mondo duro perché siamo sempre sotto pressione».

