Il titolare dell’azienda agricola su Satnam Singh: «Lo avevo avvisato, ha fatto di testa sua» – Il video

Renzo Lovato, titolare dell’azienda agricola Lovato di via del Passo a Borgo Santa Maria in provincia di Latina, ha parlato ieri in un’intervista al Tg1 della morte di Satnam Singh. Il bracciante indiano di 31 anni ha perso un braccio in un incidente di lavoro ed è morto per le ferite riportate all’ospedale San Camillo di Roma. «Avevo avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma ha fatto di testa sua. Una leggerezza», dice Lovato. «C’è dispiacere perché è morto sul lavoro un ragazzo. Una leggerezza che è costata cara a tutti. Il figlio di Renzo Lovato, Antonello, è indagato per omicidio colposo, omissione di soccorso e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

