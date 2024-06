Bolzano, esplosione nella fabbrica di alluminio: 8 operai feriti, 5 sono gravi. «Incidente gravissimo»

Un’esplosione in uno stabilimento industriale di Bolzano poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 21 giugno, ha causato il ferimento di otto operati. Cinque di essi sarebbero in condizioni gravi. L’incidente si è verificato alle 0.30 nello stabilimento dell’Aluminum Bozen, ditta specializzata nella produzione di estrusi di alluminio, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in tempi rapidi, e del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto ai feriti ha provveduto a portare quattro persone in condizioni più serie in elicotteri nei centri grandi ustionati di Padova, Verona, Milano e Murnau in Baviera. Gli altri quattro feriti sono stati portati in ospedale a Bolzano, e uno di questi risulta essere ricoverato in rianimazione, in pericolo di vita. «Si tratta di un incidente gravissimo – ha detto di prima mattina il governatore altoatesino Arno Kompatscher – Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali ne sono le cause. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto». Nel capannone dov’è avvenuta l’esplosione – in via Toni Ebner, quartiere produttivo di Bolzano – sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia. Secondo il Corriere del Trentino, già nelle prossime ore è previsto un incontro tra magistrati, tecnici e vigili del fuoco per fare chiarezza su quanto accaduto e valutare le misure da adottare per lo stabilimento. Tutti gli elementi andranno chiariti nel quadro dell’inchiesta aperta dalla procura di Bolzano. Aluminum Bozen è considerata un’azienda all’avanguardia europea nel suo settore e i forni dello stabilimento, secondo quanto ricostruito sin qui dall’Ansa, sono piuttosto recenti. Ad essere determinanti per ricostruire l’accaduto potrebbero essere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

