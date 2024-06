Il giudice ferma l’influencer che usa la figlia per le sue foto: «Stop allo sfruttamento dell’immagine della bambina»

Alice Pasti è una influencer di Vigevano con circa 140 mila follower su Instagram. Nella maggior parte dei video e delle foto appare con sua figlia Sole di 4 anni. Il padre della bimba, che è anche l’ex compagno della donna, si è rivolto al tribunale di Pavia per ottenere la rimozione delle immagini della bambina dai social network. E il giudice Luciano Arcudi gli ha dato ragione. La blogger, secondo l’ordinanza riportata dall’edizione milanese del Corriere della Sera, è tenuta a «rimuovere e non più divulgare immagini della bimba senza l’assenso esplicito del padre». Il provvedimento d’urgenza precede l’udienza, fissata per il 26 giugno. Che potrà confermarlo, modificarlo, o revocarlo. Alice Matrungola, in arte Pasti, è una modella curvy ed ex commercialista.

Negli scatti su internet alla bambina mette il grembiulino e ha ripreso ogni momento del parto, avvenuto in casa, in acqua. Il padre ha interrotto la relazione con l’influencer due anni fa. Il suo avvocato Annalisa Gasparre dice: «Non vi è sufficiente consapevolezza dei pericoli del web, neppure da parte dei genitori che dovrebbero proteggere i figli. Qui la situazione è aggravata dal fatto che è proprio la madre a gettare le immagini, la vita e la dignità della figlia in pasto alla rete, ignara dei gravissimi danni che arreca la sovraesposizione mediatica, come attesta la letteratura scientifica. Questo nonostante si ritenga una professionista del web. Ieri il materiale era ancora online. Ad oggi manca una specifica normativa per i baby influencer: molteplici sono le pronunce dei tribunali sul tema, in casi in cui le foto erano meno invasive. Nel caso specifico, la minore non è una influencer, non è contrattualizzata, non ha sponsor: è solo una bambina la cui immagine viene diffusa in cambio di like».

