Morto uno degli operai ustionati nell’esplosione della fabbrica di alluminio a Bolzano: altri 3 ancora gravi

È morto in ospedale uno dei sei operati rimasti gravemente feriti nell’incendio all’Aluminium di Bolzano lo scorso venerdì. L’uomo, di origine straniera ma di cui non sono state diffuse le generalità, era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale di Verona. Poi nella notte era stato trasportato in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento, ma ieri sera le sue condizioni si sono aggravate ed è morto. Altri tre operai sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Uno di loro è stato portato all’ospedale di Murnau, vicino a Monaco di Baviera. Altri due si trovano all’ospedale di Padova. Stando al racconto di uno degli operai sopravvissuti all’incidente nella notte tra giovedì e venerdì scorso, l’incendio sarebbe partito in uno dei locali destinati alla fusione dell’alluminio. È stato lì che è esploso un macchinario da cui sono divampate le fiamme.

