Blanco in versione latin, bene Sud Sound System e Capo Plaza, Rondodasosa da dimenticare. Tutte le nostre recensioni

Luglio è in arrivo e ancora escono tormentoni estivi: Blanco ci prova con urban latin in spagnolo, i Sud Sound System fanno centro con la loro verve salentina. Bene anche Capo Plaza, supportato da Takagi&Ketra, bravissimo l’agrodolce del sapore del nuovo brano di The Niro. Settimana anche di brani dalla forte matrice politica e sociale: torna a cantare la libertà sessuale Rosa Chemical, il pezzo di Dutch Nazari è un viaggio in soggettiva meraviglioso, belli e brutali Capitan presente di Mezzosangue e Rallenty dei Queen of Saba. Serena Brancale mescola benissimo tradizione e contemporaneità, Ste ci rade al suolo col suo commovente soul, bello come l’Addio di Nicola Siciliano. Nel traffico delle uscite stagionali anche l’esplosione di Okgiorgio, la Periferia di Ceneri e immagini sonore dai pianeti che abitano Fudasca e Glomarì.

Chicca della settimana: Slogan, EP firmato Luciennn.

A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.