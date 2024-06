Trascinata per 300 metri sotto un’auto, salvata dalla polizia che vede le gambe vicino alla ruota: 24enne in coma a Milano

È in coma farmacologico la 24enne investita e trascinata per oltre 300 metri sotto un’auto guidata da un uomo fermato a Milano ieri sera. L’automobilista di 21 anni si è fermato solo perché ha incrociato la volante della polizia in piazza Bausan, nel quartiere Bovisa. Erano le 22 quando gli agenti hanno visto spuntare le gambe della ragazza da sotto la macchina, vicino alla ruota anteriore sinistra. Con l’aiuto di alcuni passanti, i poliziotti sono riusciti a sollevare la Ford Fiesta e hanno liberato la ragazza, che già perdeva parecchio sangue. In attesa dell’ambulanza, gli agenti hanno tamponato le ferite con una coperta.

Il tentativo di linciaggio

Nel frattempo è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia della polizia per mettere al sicuro l’automobilista. La folla che intanto si era creata attorno al luogo dell’incidente aveva iniziato a minacciare il ragazzo. La 24enne è stata portata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata operata. Ora la ragazza si trova in coma farmacologico nel reparto di rianimazione.

L’incidente sulle strisce pedonali

L’incidente sarebbe avvenuto mentre la 24enne stava attraversando sulle strisce pedonali assieme a un’amica di 30 anni. L’impatto con l’auto ha sbalzato la 30enne, anche lei portata in ospedale per alcune contusioni. La 24enne invece è rimasta incastrata sotto la vettura e trascinata per più di 300 metri. L’automobilista 21enne è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato.

