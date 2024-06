Sassari, assalto armato al caveau della Mondialpol: prima gli spari per spaventare le guardie, poi le auto incendiate per coprire la fuga – Il video

È ancora in fuga il commando che venerdì sera, 28 giugno, ha preso d’assalto una sede della Mondialpol nella periferia di Sassari, in Sardegna, su via Caniga. Il gruppo ha demolito un muro di cinta dell’edificio servendosi di un escavatore: con la benna del mezzo meccanico si sono aperti la strada dentro la sala dove stava avvenendo la conta del denaro per le pensioni, come riferisce la Nuova Sardegna. Il gruppo ha sparato in aria diversi colpi d’arma da fuoco per spaventare le guardie giurate. Il colpo è riuscito: i dipendenti hanno consegnato parte del denaro custodito nel caveau e sono poi fuggiti, il tutto in pochi minuti. Per coprirsi la fuga, hanno incendiato alcune auto in mezzo alla strada impedendo così di essere seguiti. Secondo fonti locali, avrebbero disseminato anche un tratto di strada con chiodi a tre punti. I ladri hanno sparato anche contro una macchina dei carabinieri che ha provato a intercettarli all’uscita dall’edificio. Non è ancora chiaro se ci sono feriti e quanto denaro sia stato sottratto. Secondo la Nuova Sardegna hanno preso parte all’assalto tra le 10 e le 15 persone. Dalle immagini è facile ipotizzare che si trattasse di un gruppo ben organizzato e pesantemente armato, che potrebbe aver impiegato mesi per preparare i dettagli del colpo. È la terza volta in meno di 10 anni, ricorda la testa locale, che la sede Mondialpol viene presa d’assalto.

