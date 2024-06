La notifica della multa non arriva: il giudice di pace di Torino annulla la mora e il verbale

Un giudice di pace di Torino ha annullato un multa a un automobilista dopo che quest’ultimo, assistito da Federconsumatori, ha presentato ricorso per mancato avviso di pagamento. Il 64enne di Carmagnola, scrive la Repubblica, aveva ricevuto un’ingiunzione di pagamento dalla società che riscuote le multe per il comune di Torino (Soris) per due violazioni del codice della strada commesse nel 2022 e mai pagate. L’uomo, però, non ha mai ricevuto nessuno avviso di pagamento. Né di persona, né per posta. Verificando con il servizio postala, l’automobilista ha scoperto che i codici delle notifiche non risultavano validi. «Il giudice ha rilevato in questo sistema un difetto di notifica che invalida tutto, anche il verbale», spiega la legale Tavernani che ha assistito il 64enne.

«Non risulta rispettata la procedura che prevede che, in caso di consegna, in assenza del destinatario, debba essere lasciato l’avviso di raccomandata tramite cui viene spedito il verbale – precisa l’avvocata – Non ricevendo la notifica del verbale con la contestazione, il cittadino non sa di aver preso una multa e non può usufruire della possibilità di pagare entro i 5 giorni una somma ridotta, ma spesso non ha nemmeno il tempo di fare ricorso entro 30 giorni», conclude. Così il giudice ha annullato la mora e, pure, il verbale stesso poiché «la procedura utilizzata non garantisce sufficienti possibilità che il destinatario pervenga ad una effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto».

Foto copertina: © Brad Calkins | Dreamstime.com

Leggi anche: